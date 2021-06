La majoria d’establiments hostalers de la Cerdanya registren una alta o, fins i tot, plena ocupació durant aquest tram final de setmana que coincideix amb el Sant Joan. Això també va causar problemes de circulació a l’Eix del Llobregat durant ahir a la tarda.

Aquest és el cas, per exemple, de l’hotel Puigcerdà Park, l’hotel Villa Paulita o l’hotel Parada, que fins divendres presenten xifres d’ocupació molt altes i, durant el cap de setmana, arribaran al 100%. Aquesta circumstància coincideix també amb una afluència més alta de persones que passejaven pels carrers de Puigcerdà durant la jornada d’ahir.

A més, també es van poder veure acumulacions de persones que feien cua per entrar en diversos establiments, especialment en pastisseries, per comprar les típiques coques que es consumeixen durant la revetlla de Sant Joan. Els mateixos negocis van reconèixer que molts productes van esgotar-se ràpidament.

L’Hotel del Lago, excepció

Però no tots els hotels presenten xifres positives. L’Hotel del Lago , situat a l’entorn del llac de Puigcerdà, espera una ocupació molt baixa al llarg d’aquestes jornades, que se situarà lleugerament per sobre del 10%. Des de l’establiment consideren que «el juny està sent molt fluix en el sector hostaler» i que la flexibilització de mesures, fins el moment, no ha tingut massa impacte.

Circulació densa a la C-16

El trànsit, durant ahir a la tarda, va ser força dens a la C-16, en el seu pas per Berga -on la via passa a ser d’un sol carril per cada sentit. Tot i això, les aturades i retencions en aquest punt no es van començar a produir fins després de les 6 de la tarda.