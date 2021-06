El pròxim dijous 1 de juliol s’obrirà oficialment Insomni, el programa d’activitats d’oci alternatiu per a joves a l’alt Urgell, amb la celebració d’una ‘Nit Blanca Jove’ que tindrà lloc al recinte de la piscina municipal de la Seu d’Urgell, a partir de les vuit del vespre i fins a la mitjanit.

Aquesta Nit Blanca Jove, organitzada per l’associació Pirineus Creatius amb el suport de la Comissió Europea i projectes de Solidaritat, i amb la col·laboració de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, vol ser un espai d’expressió artística, on tothom pugui compartir el seu art i gaudir-ne. Per això, comptarà amb música en viu amb la participació de diferents grups musicals de joves artistes i un sopar a la fresca.

Els joves també hi trobaran una altra activitat, l’Art & music in situ, una proposta que permet experimentar amb els colors de la música per elaborar un mural col·lectiu de pintura.

El programa d’activitats d’oci alternatiu per a joves a la Seu d’Urgell i comarca Insomni ofereix per a aquest estiu un total de 36 propostes a la comarca.

El consistori de la Seu d’Urgell ha remarcat que totes les 36 activitats programades dins del programa Insomni requereixen una inscripció prèvia per poder participar-hi, a causa de les restriccions per la covid-19.