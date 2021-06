Veïns de Llívia han convocat aquest dissabte a les set de la tarda una concentració per protestar contra el radar de l'entrada del municipi. Els manifestants, com a acte de protesta, tallaran la carretera N-154 al quilòmetre 4,5, tot just al lloc on se situa el dispositiu.

D'ençà que va ser col·locat el radar, que limita la velocitat del tram a 50 km/h, ha estat acompanyat de polèmica. Veïns de Llívia asseguren que des que va deixar de ser informatiu i va començar a sancionar el mes de febrer, el dispositiu ha fotografiat més de 9.000 infraccions.

En aquest sentit, l'alcalde del municipi, Elies Nova quantifica que el 75% de les sancions s'han posat des de l'inici del seu funcionament són a matrícules franceses, el 20% a catalanes i que un 5% són del municipi.

Es tracta d'una carretera que creua el nucli urbà de Llívia i que, segons estudis de l'equip de govern, suporta un trànsit d'uns 8.000 vehicles al dia. Tot i tenir un flux de conductors constant, el consistori quantifica que durant els primers dies de funcionament, el radar detectava fins a 140 infraccions diàries, xifra que s'ha reduït a 40 denúncies al dia.

Aquesta baixada de la xifra diària de les sancions, per Nova, significa que el radar és "efectiu". El batlle considera que des que es va instal·lar el dispositiu, s'ha "solucionat un gran problema d'excés de velocitat al municipi". Nova recorda que a aquest tram anteriorment ja hi ha hagut accidents greus, un dels quals va deixar un mort el 2002.

Fa anys que l'Ajuntament de Llívia treballa per reduir la velocitat dels vehicles en un tram on cada dia hi passen els escolars i vianants que van del nucli antic a l'entorn d'esbarjo del parc de Sant Guillem i la zona esportiva. De fet, anteriorment ja s'havien instal·lat càmeres de videovigilància i senyals de trànsit, que no van donar els fruits esperats.