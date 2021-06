El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell ha lliurat aquesta setmana 87 certificats a participants dels diferents tallers relacionats amb les noves tecnologies que s’han realitzat durant el curs 2020-2021.

Al respecte, l’alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, va incidir, durant l’entrega de certificats, en la importància de les comunicacions, i va destacar els beneficis d’espais com el Punt Òmnia. «Hem apropat les tecnologies sobretot a aquelles persones que no tenen les eines o no saben com tramitar ajuts o qualsevol altra gestió personal de manera telemàtica», afirmava.

Respecte al nombre de tallers, el Punt Òmnia de la Seu ha impartit durant el curs 2020-21 un total de 26 tallers. Pel que fa al nombre d’usos, se n’han fet un total de 936. La dinamitzadora d’Òmnia de la Seu, Ester Collado, n’ha fet un balanç «molt positiu, malgrat ser un curs peculiar i dur a causa de la pandèmia, però alhora molt satisfactori perquè de nou la ciutadania de la Seu d’Urgell ha respost a l’oferta de tallers que hem ofert durant tot el curs escolar».

D’altra banda, la regidora Marian Lamolla va remarcar que «és més necessari que mai l’aprenentatge en les TIC i fer-les arribar a tot el conjunt de la ciutadania, sobretot a persones grans i a persones analfabetes digitals, i en aquest sentit des del Punt Òmnia de la Seu es treballa per evitar la bretxa digital».

El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell ha treballat enguany diferents projectes amb diferents entitats, com l’institut La Valira, el Servei d’Ocupació de Catalunya, i els joves del Centre Obert, entre d’altres.