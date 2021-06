La Plataforma per la Llengua reclama a les institucions franceses Consell Regional d’Occitània-Pirineus-Mediterrània i Consell Departamental dels Pirineus Orientals que garanteixin la presència del català a les comunicacions i a la retolació dels seus edificis.

Aprofitant les eleccions regionals i departamentals a França del dia 20 de juny, el col·lectiu ha fet arribar als diversos partits polítics una sèrie de mesures lingüístiques i els insten a comprometre’s.

Dins d’aquestes mesures, la Plataforma també els reclama que augmentin el finançament destinat a l’Oficina Pública de la Llengua Catalana i que hi hagi un augment dels cursos de català per al personal que treballa per a l’administració.

La Plataforma per la Llengua demana que s’apliqui plenament la Carta a favor del català del Consell departamental dels Pirineus Orientals de l’any 2007, que, segons argumenten, «només es compleix parcialment».