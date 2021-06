L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha reobert el casal de la gent gran del centre cívic El Passeig, un dels equipament públics més utilitzats pels padrins al centre de la ciutat. La tinent d’alcalde de Gent Gran, Maria Lamaolla, ha explicat que «encara no ens podem relaxar del tot, aquesta tornada a la normalitat serà progressiva».

Així, inicialment el casal de la gent gran obrirà en horari de matí, amb un aforament limitat al 50% i amb les normes bàsiques de prevenció: rentada de mans, ús de la mascareta, ventilació permanent, evitar aglomeracions i respectar la distància entre persones. El casal obrirà de les nou del matí a la una del migdia de dilluns a dissabte amb un aforament limitat a 38 persones.

A dins, les limitacions també afecten l’organització de les taules: es permetrà un màxim de quatre persones per taula a una distància de metre i mig per persona i taula, i no es podran ajuntar les taules.