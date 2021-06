ERC i el PP demanen la creació d’una Comissió d’Investigació en el marc municipal que estudiï la prescripció de multes de trànsit per falta de tramitació entre el 2016 i el 2019 per part de l’Ajuntament de Puigcerdà. Concretament, el consistori hauria deixat prescriure «centenars de multes», el que tindria com a conseqüència que s’haguessin deixat de recaptar «centenars de milers d’euros», en paraules d’ERC en un comunicat.

Per obtenir respostes, els dos grups de l’oposició manifesten la seva intenció de ser una part activa de la comissió, assegura el portaveu del grup d’ERC, Joan Manel Serra. Així, volen resoldre una situació que no hauria sigut puntual, diu Serra. «Hi ha una mala praxi que s’ha anat repetint», continua.

Els dos partits demanaran que es creï aquesta comissió a un ple extraordinari que, segons confirma l’alcalde del municipi, Albert Piñeira, se celebrarà a mitjans de juliol. Al ple, el batlle donarà a l’oposició «les explicacions pertinents», tot i que assegura que «té la consciència tranquil·la».

L’origen d’aquesta polèmica, que ja estaria sent investigada per l’Oficina d’Antifrau de Catalunya, se situa el 2019. Va ser llavors quan el Consorci de Recaptació del Ripollès i la Cerdanya, l’organisme que tenia encomanat el cobrament de les multes, va emetre un informe on s’evidenciaven irregularitats en la tramitació dels expedients per part de l’Ajuntament de Puigcerdà, expliquen des d’ERC.

A conseqüència d’aquest informe, el Consorci, que no ha volgut fer declaracions al respecte, hauria deixat de gestionar el cobrament de multes. Des de llavors, la gestió de les sancions la porta la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC).

A partir de l’informe del Consorci, ERC va fer un estudi on asseguren que «s’evidenciaven aquestes irregularitats». En ser preguntats al respecte, els republicans no van detallar el contingut de l’informe.