La Re-Trobada Esportiva de Residències 2020-21es va inaugurar ahir a la Seu d’Urgell. Aquesta trobada està adreçada a gent gran que viu en residències i consisteix en una jornada esportiva en la qual es realitzen diverses proves per a totes les persones residents que han estat entrenant durant tot l’any.

Aquesta edició, però, comptarà amb alguns canvis substancials atenent a la situació sanitària actual. Aquesta Re-Trobada no serà presencial, com habitualment, i cada residència organitzarà i realitzarà a cada centre les diferents proves establertes durant la setmana del 28 de juny al 2 de juliol.

Enguany, com en edicions anteriors, hi participen centres residencials del Principat d’Andorra així com de la comarca de l’Alt Urgell i de la Cerdanya.