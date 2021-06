El jutjat d’instrucció número 1 de Puigcerdà ha arxivat la demanda presentada per la Fiscalia per prevaricació contra l’alcalde de la vila, Albert Piñeira (Junts x Puigcerdà), per dues obres que es van fer al municipi el 2019.

Després d’una investigació, el jutge no ha trobat indicis de delicte en la causa oberta per l’adjudicació de les obres de la plaça Dionís Puig i el tram del camí d’Ur de Puigcerdà. L’Ajuntament les va adjudicar sense concurs en considerar que eren treballs menors independents, però Fiscalia considerava que aquests treballs es podrien tractar d’una obra major dividida en dues actuacions.

Les dues obres menors sumaven un total de 80.051,78 euros, 44.026,82 euros i 36.024,96 respectivament. Per tant, s’investigava si s’havien superat els topalls per ser considerada una obra major i si era necessari obrir un procediment de contractació pública.

D’altra banda, segons ha pogut saber Regió 7, s’ha iniciat una investigació judicial per la prescripció de multes de trànsit per falta de tramitació entre el 2016 i el 2019 per part de l’Ajuntament de Puigcerdà.

L’alcalde del municipi no ha sigut inclòs en aquesta investigació, encara que sí que hi haurà de declarar. El nom de la persona contra la qual s’ha obert la causa no ha transcendit.

Respecte a aquesta última causa, tal com ja va avançar aquest diari en l’edició d’ahir, l’oposició a l’Ajuntament de Puigcerdà(ERC i el PP) reclama que s’obri una Comissió d’Investigació en el marc municipal per conèixer els motius pels quals «centenars de multes» haurien quedat prescrites per falta de tramitació entre el 2016 i el 2019, explicava ERC en un comunicat.

En aquest sentit, el regidor i numero 3 i d’ERC a Puigcerdà, Àngel Llobell assegurava que les multes «han quedat encallades a algun punt de la tramitació». L’origen de la polèmica se situa el 2019. Va ser llavors quan el Consorci de Recaptació del Ripollès i la Cerdanya, l’ens que llavors tenia encomanat el cobrament de les multes, va emetre un informe «on s’evidenciaven irregularitats», asseguren des d’ERC.