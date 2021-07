L’empresa de telefonia Eurona duplicarà els preus de les tarifes de connexió a Internet dels veïns de Cava. La companyia, que fins ara solucionava la manca de cobertura en aquest petit municipi arran d’un acord amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, assegura que el sistema que porta la xarxa de telefonia al municipi actualment ha quedat obsolet.

Ara, Eurona substituirà la xarxa actual per una nova tecnologia. A conseqüència, els veïns hauran de pagar el doble si volen contractar el servei alternatiu. Si no ho fan abans del 28 de juliol, l’empresa els donarà de baixa automàticament i quedaran sense connexió.

Els veïns que sí que vulguin continuar amb Eurona hauran de canviar de servei. El preu del ja no serà de 15,50 euros, sinó que en el cas de contractar la tarifa més econòmica, seran 28 euros, que podrien ascendir fins els 99 euros en cas de contractar una tarifa amb més prestacions.

L’empresa assegura a Regió7 que la tecnologia actual «s’avaria constantment», motiu pel qual deixaran de treballar-hi. Amb la nova tecnologia, Eurona explica que s’incrementarà la velocitat de 3/1 megabit a 30/6 megabits, comparant les tarifes més econòmiques. Això, a la pràctica, suposa que un veí que contracti la tarifa més senzilla ja tindrà un increment en la velocitat de transmissió i recepció de dades.

Tanmateix, els veïns afectats critiquen que les alternatives, no s’equiparen al servei actual. El portaveu dels afectats, Guillem Campreciós, assegura que els ofereixen serveis de pitjor qualitat, però amb un preu més elevat.

Per aquest motiu, els veïns reclamen que es mantingui el servei actual. «No volem pagar el doble per una cosa que no ens funcionarà», diu Campreciós. En aquest sentit, la companyia reconeix que el funcionament del satèl·lit està condicionat a la meteorologia i que alguns serveis com els videojocs no funcionen.

D’altra banda, els veïns asseguren que han patit talls a la connexió a Internet durant els últims mesos. Campreciós ho atribueix a la companyia i assegura «que és una manera de fer pressió» per aconseguir que els veïns contractin el nou servei.

L’alcaldessa del municipi, Gisela Sellés, comenta que recentment han rebut missatges publicitaris als seus dispositius per part de la companyia on aquests els suggerien un canvi de tarifa i que han arribat a repetir-se cada deu minuts. Eurona assegura que això es tractava d’una forma de «recordar als veïns que el servei que tenen contractat deixarà de funcionar aviat».