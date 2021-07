La presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), María Dolores Pascual, creu que cal analitzar en l’actual context ambiental i econòmic els projectes de compensació per la construcció del pantà de Rialb que, dos dècades després, encara estan pendents. Un d’ells correspon a la construcció d’un dic de cua en aquesta presa, aigües avall del municipi d’Oliana (Alt Urgell), per poder-hi dur a terme activitats lúdiques i turístiques. Pascual ho va dir ahir en el decurs d’una visita a les obres del regadiu de Peramola.

La presidenta de la CHE veu difícil materialitzar a curt termini projectes com el de la construcció d’un dic a la cua del pantà de Rialb, que preveia la posada en marxa de vuit carrils d’1,5 quilòmetres per practicar piragüisme o vela, per l’elevada inversió que suposa i l’afectació ambiental que té. En aquest sentit, creu que cal anar avançant cap a un model d’actuacions que sigui més sostenible amb l’entorn i, a la vegada, permeti desenvolupar noves activitats turístiques en aquest territori.

Respecte a la posada en marxa del reg de Peramola i Bassella, Pascual va dir que l’obra suposa un «compromís» amb el territori i ajuda a millorar el desenvolupament econòmic i social de la zona, la qual, ha recordat, al seu dia va contribuir a potenciar altres àrees de la demarcació de Lleida. A més, va explicar que s’està treballant amb el Consorci Segre Rialb per fer possible altres actuacions en els pròxims mesos.