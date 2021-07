La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs va obsequiar ahir l’Ajuntament de Puigcerdà amb una rèplica de la senyera del Parlament.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, assegurava que penjaran la bandera a la sala de plens de l’Ajuntament. En aquest sentit, va afegir que «tenir una rèplica de la senyera del Parlament és un honor pel municipi».

Borràs va visitar ahir Puigcerdà i la Seu d’Urgell, on es va reunir amb els seus respectius alcaldes, Albert Piñeira i Jordi Fàbrega.

Piñeira assegura que «es va mostrar molt interessada» en aspectes municipals. En concret, a Puigcerdà es va interessar per l’ampliació de la biblioteca municipal. Per Piñeira, «és un honor que una personalitat com Borràs visiti el territori».