L’Ajuntament quantifica en 200.000 euros els danys causats a espais públics pel temporal del 17 de juny, dia en què hi va haver una precipitació acumulada de 86.8 mil·límetres. Encara que els danys van ser notables a diversos punts, l’afectació més important es troba a camins de l’entorn de Puigcerdà.

Per acabar de quantificar els danys causats pel temporal, l’Ajuntament n’està fent una valoració, per així poder licitar els treballs aviat. El batlle de Puigcerdà, Albert Piñeira, assegura que hi ha la intenció de demanar subvencions a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Girona per poder sufragar part de les despeses que han generat aquestes afectacions a espais públics.

Per Piñeira, en les afectacions provocades per aquest tipus de temporals hi té un paper important l’orografia de Puigcerdà. «Com el municipi se situa en un turó, l’aigua sempre va a parar a les parts baixes de la vila», explica Piñeira.

A banda dels danys a espais públics, veïns de la part més baixa del municipi com el barri del pont de Sant Martí o la plaça Europa també han patit afectacions a les seves propietats.

N’és un exemple el propietari de la benzinera Repsol situada a plaça Europa, Francesc Armengol, que explica que el temporal els va provocar talls en l’electricitat i que els va «inundar el pàrquing i el magatzem de l’establiment».

Al restaurant la Nevada també van patir inundacions. «La pluja ens va entrar a l’establiment», explica. «Durant tota la tarda vam haver d’estar traient aigua constantment entre 5 persones», comenta el responsable del restaurant, Gerard Muntané.

Els pisos a plantes més baixes de la zona també es van veure afectats. És el cas de Josep Bort, un veí de la zona que explica que, com que no podien contenir l’aigua, va entrar a casa i els «va fer malbé el parquet». «A més, l’aigua ha deixat inservibles algunes eines, i això no ho cobrirà l’assegurança de l’habitatge», comenta Bort.