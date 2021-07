L’Ajuntament de Llívia haurà d’invertir 172.345 euros per tornar a obrir els banys termals de Sant Guillem . El consistori ha posat a licitació les obres per instal·lar una caldera que incrementi fins a 10 graus la temperatura de les piscines i fer un circuit tancat que permeti filtrar l’aigua.

Tot i tenir la consideració d’aigües termals per superar en més de 4 graus la temperatura mitjana de les aigües de la Cerdanya (8ºC), segons afirma el regidor d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Llívia, Josep Ramon Rotllant (LLF-AM), no és suficient per obrir els banys a l’hivern. Per això, s’instal·larà un sistema d’escalfament de l’aigua artificial.

L’import d’aquests treballs se sumarà a la inversió de 250.000 euros que ja es va fer el 2019 per obrir l’espai dins el recinte de les piscines municipals de Llívia.

Fins ara, la temperatura natural dels banys és de 28 graus. Això és suficient per obrir l’espai a l’estiu, però, segons explica Rotllant, «cal apujar la temperatura per poder obrir els banys permanentment».

Amb la intenció de complir el propòsit del projecte inicial de convertir les termes en una atracció accessible durant tot l’any, ara el consistori instal·larà una caldera fotovoltaica que permeti escalfar de forma sostenible l’aigua i així assolir la temperatura de 38 graus a la qual, segons estudis preliminars, es creia que podria arribar l’aigua sense cap sistema artificial.

D’ençà que van finalitzar els treballs d’obertura dels banys termals l’abril del 2020, l’espai ha estat en funcionament durant tres mesos. Concretament, l’estiu passat, aprofitant la flexibilització de les restriccions en la mobilitat provocades per la pandèmia, l’Ajuntament de Llívia va obrir les termes de forma gratuïta al públic. Així, en paraules de Rotllant, es volia saber si els banys tenien bona rebuda.

Un cop es van tancar, el consistori va començar a estudiar els motius pels quals l’aigua no arribava als 38 graus de temperatura. El regidor assegura que es tracta d’un problema logístic.

«La veta d’aigua calenta que hi ha al pou d’on s’extreu l’aigua de les piscines està soterrada a 630 metres. Aquesta es troba entre 38 i 42 graus, tot i que, quan puja, es barreja amb aigua a inferior temperatura, motiu pel qual es refreda», comenta Rotllant. Tanmateix, el regidor assegura que «la previsió és que amb els anys s’incrementi la temperatura de l’aigua del pou, ja que s’anirà obrint a poc a poc la veta d’aigua calenta». Independentment, el consistori ha apostat per intervenir-hi ara per solucionar el problema.

El tècnic del projecte, Luis Castelló, explica que encara que s’haguessin assolit els 38 graus naturals, aquest sistema de plaques també hauria estat necessari per evitar l’extracció constant de l’aigua del pou i evitar el malbaratament d’aigua.

Aprofitant les obres, l’Ajuntament tancarà el circuit de l’aigua i la filtrarà per facilitar la seva higienització i controlar la legionel·la.

Demanen parar el projecte

D’altra banda, el regidor de l’oposició, Jordi Casas (JxCat), critica aquesta nova inversió per part del consistori. «Han duplicat la xifra inicial i el projecte no té cap rendibilitat econòmica», argumenta Casas.

El regidor valora negativament que «no s’hagi parat el projecte tot i no ser rendible». Per aquest motiu, Casas reclama que «es pari l’actuació» i «que no se segueixin gastant diners públics» en els banys termals de Sant Guillem.

El regidor acusa el consistori d’estar fer servint recursos municipals «per a una idea empresarial que no s’està fent gens bé».

La comercialització de l’aigua, parada temporalment

El consistori de Llívia preveia poder comercialitzar l’aigua provinent del pou que alimenta les termes, tanmateix, han hagut d’aturar el projecte en detectar-hi contaminació. Llívia optava a obtenir les etiquetes d’aigua mineromedicinal i mineral natural, que els permetrien comercialitzar l’aigua i destinar-la a usos terapèutics o embotellar-la amb el certificat de ‘mineral’.

Per obtenir aquests certificats, segons explica el regidor d’Economi i Hisenda, Josep Rotllant, s’ha de fer una analítica mensual durant un any de l’aigua. Si els barems són correctes, s’autoritza aquest aprofitament.

Tot i que es va iniciar el procediment, en una de les analítiques es va detectar un element contaminant. Aquests organismes procedien d’uns tubs que van ser utilitzats en unes proves a l’aigua i la va contaminar. Tot i haver-lo eliminat ja, el consistori va haver de cancel·lar temporalment la sol·licitud per comercialitzar l’aigua. Ara, el regidor de Llívia confirma que a l’agost es reprendrà el procediment.