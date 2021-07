L’Ajuntament de Llívia ha activat la fase final del procés d’aprovació del nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) amb la convocatòria d’una reunió pública per exposar les línies mestres del planejament abans de la seva votació inicial al ple municipal. El consistori ha organitzat una reunió veïnal aquest divendres com un «espai de reflexió des del qual consensuar les estratègies del pla d'ordenació urbanística municipal per a les dècades que venen».

Llívia va reprendre la redacció del POUM l’any passat i actualment està en fase de redacció. Una vegada es presenti, l’equip de govern l’elevarà al plenari municipal per fer-ne l’aprovació inicial i retornar-lo a Urbanisme perquè en faci la seva validació. L’Ajuntament ha remarcat que la sessió participativa de divendres «s'orientarà principalment a abordar qüestions d'interès general en matèria d'ordenació dels usos del sòl, de mobilitat i de patrimoni» i, doncs, ha demanat als veïns que no hi vagin a plantejar qüestions particulars, les quals les podran proposar durant el termini d’al·legacions. L'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha dit que «voldria encoratjar als veïns i a les veïnes a la participació en la sessió d'aquest divendres i que comparteixin les seves inquietuds. El moment actual així ho demana i hem de ser plenament conscients de les oportunitats que pot generar el POUM en els pròxims anys per fer de Llívia un municipi encara més pròsper i sostenible per a les futures generacions».