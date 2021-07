L’Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat finalment la segona fase d’obres per la construcció del centre cívic i esportiu, un edifici situat a la zona esportiva que s’ha de convertir en els pròxims anys en un dels principals referents en la celebració d’activitats socials i competicions. La nova fase d’obres suposa una inversió de 317.867 euros que aporta íntegrament el consistori. El nou equipament es va projectar el 2016.

En aquesta segona fase, les obres han de permetre construir la planta semisubterrània en la que s’hi crearà el nou espai esportiu que ha de complementar els dos pavellons, la pista de gel i la resta del complex esportiu. L’actuació té un termini d’execució de sis mesos, de manera que ha d’estar enllestida a final d’aquest any. En la primera planta s’hi ubicarà l’equipament social, amb una gran sala polivalent per a la celebració d’activitats socials i culturals. Ajuntament i Club Poliesportiu han volgut accelerar les obres d’aquestes fases inicials per tal que es pugui utilitzar com més aviat millor el gimnàs que s’ha d’ubicar a la planta baixa i el primer pis. La urgència respon a la necessitat del club d’ampliar el servei que ofereix actualment el gimnàs del poliesportiu. En aquest sentit, els dos organismes treballen amb la previsió de poder estrenar els nous equipaments a començament de l’any que ve.

El projecte inicial preveia la creació d’un amfiteatre en aquesta primera planta, però la decisió de l’equip de govern de comprar el Casino Ceretà, que ofererix una sala de teatre al centre de la vila, va fer innecessària l’actuació. Això ha comportat també una reducció en el pressupost global de l’obra. Una vegada s’acabin les obres d’aquesta segona fase, el consistori preveu iniciar la tercera i última, consistent en la construcció final del primer pis el tancament superior de l’edifici. El pressupost de les tres fases assolirà el milió d’euros, una xifra que ha quedat rebaixada respecte de la previsió inicial, que era de més de quatre milions, per la renúncia a la construcció tant de la platea com de dos carrils de gel per a la celebració de competicions de cúrling.