El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha obert dues noves vies de subvenció per a projectes de promoció turística pels municipis de la demarcació amb menys de 20.000 habitants. Aquestes ajudes beneficiaran els municipis de l’Alt Urgell i els cinc de la Cerdanya, Lles, Montellà i Martinet, Bellver, Prullans i Prats i Sansor que vulguin desenvolupar nous projectes turístics o bé potenciar-ne d’existents. El Patronat preveu destinar per aquestes dues noves línies fins a 600.000 euros i 300.000 euros per a cadascuna, per donar un nou impuls al turisme mitjançant els projectes municipals davant els nous escenaris provocats per la COVID-19. Els projectes turístics hauran de tenir vessant en línia així com components de sostenibilitat.