El Comú de Sant Julià de Lòria i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell han recuperat la Travessa Transfronterera Camí de Retrobament, després que l’any passat no es pogués celebrar a causa de la pandèmia. Els organitzadors han obert el termini d’inscripcions aquesta setmana i han anunciat que la prova es farà el dia vuit de setembre amb dos recorreguts i en format nocturn per segona vegada. Segons han explicat els seus responsables, aquest any la sortida es farà des de Sant Julià de Lòria. La cursa de distància curta, de 21 quilòmetres, sortirà des de la cota 2.000 de Naturland, un dels patrocinadors de l’esdeveniment. El recorregut més llarg serà de 31 quilòmetres. Des de l’Ajuntament de la Seu han apuntat que treballen amb la previsió que hi participin entre 100i 120 corredors, la qual cosa ja es podria qualificar d’èxit. La prova recorre els camins històrics que han comunicat l’Alt Urgell i Andorra.