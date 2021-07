La construcció d’habitatges, la major part dels quals de segona residència, s’ha incrementat el 92% a la Cerdanya durant el primer semestre del 2021 respecte el mateix període de l’any passat. El percentatge situa la comarca al capdavant de les estadístiques de la demarcació de Girona i de la resta del país, on el percentatge de projectes controlats pels col·legis oficials d’arquitectes va caure l’1,5% respecte l’any passat, segons les dades presentades pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

L’activitat constant de noves grues de la construcció a la Cerdanya és evident arreu i de manera especial en poblacions com Bellver, Bolvir o Alp. Aquest ritme d’autorització de nous projectes, que ja es va produir l’any passat i l’anterior, ha situat la construcció a la Cerdanya a l’escenari prepandèmia, la qual a la vall ha suposat tan sols un lleuger alentiment de la feina. De fet, l’any 2019 la construcció va créixer a la Cerdanya el 200% amb l’inici de 132 habitatges nous iniciats, segons les dades de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) i CaixaBank. Així, en l’actual context, la superfície visada a la demarcació de Girona des de gener fins ara ha estat de 293.102 metres quadrats, la qual cosa suposa un 16% més que l’any passat, quan es van visar 252.302 metres durant els primers sis mesos de l’any. La crescuda situa a la demarcació en xifres molt properes al 2019 on es va arribar als 301.075 metres. El motiu d’aquesta recuperació, és, en bona part, l’obra nova: aquest tipus d’edificació ha augmentat prop d’un 50% respecte l’any passat i, fins i tot, ha superat la que es va fer el 2019. Totes les comarques de la demarcació de Girona han crescut en obra nova, excepte la Selva que ha baixat prop del 28% respecte l’any passat. En especial destaca la Cerdanya on ha crescut el 92% el nombre de visats. El pla de l’Estany també ha notat un fort repunt del 65%. Per contra, les obres de rehabilitació d’habitatges ha caigut de manera destacada. En concret, a les comarques de Girona s’han visat 75.304 metres quadrats, el 28’4% menys que fa un any i el 30% menys que en fa dos. Pel que fa fa a la tendència del sector arreu de Catalunya, ha tancat el primer semestre de 2021 amb 2.019.190 metres quadrats visats la qual cosa comporta un descens de l’1,5% respecte al mateix període de 2020 i una caiguda del 15% en comparació amb el 2019.