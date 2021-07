L’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell ha posat a escena aquest cap de setmana Qüestió de nassos, una obra en la qual un grup d’actors amateurs de totes les edats de l’Alt Urgell i la Cerdanya plantegen al públic els conflictes de l’ésser humà i el poder de l’amor per resoldre’ls. Es tracta d’una nova acció d’aquesta entitat de formació i dinamització nascuda el 2015 per l’impuls d’un grup de joves pirinencs amb l’objectiu de difondre l’activitat teatral i cultural.

L’obra, de la dramaturga mexicana d’origen català Maruxa Vilalta, forma part del projecte Clàssics al Parc, consistent a treballar una obra per part dels alumnes de cada curs i formar companyies efímeres. En aquesta edició l’escola ha portat a escena Qüestió de nassos per mitjà d’una quinzena d’actors i ajudants de totes les edats provinents de les dues comarques d’influència de la capital alt urgellenca.

El director de l’obra i responsable de l’Escola de Teatre, Joel Pla, ha considerat que «és meravellós que l’Escola pugui aglutinar tanta gent diversa en un projecte que acaba sent transgeneracional i barreja gèneres, identitats, sensibilitat, geografia... és fantàstic. Hi ha des de noies de tretze anys fins a homes grans de 67 anys». Pel que fa a l’obra, Pla ha explicat que l’adaptació és «molt fidel al text original, però sempre mirem de perdre una mica el respecte als clàssics i l’adaptem segons les nostres necessitats de repartiment».

Qüestió de nassos tracta les grans temàtiques per a la humanitat, tal com exposa el director: «Els temes centrals de l’obra són molts i els toca d’una manera molt senzilla, es tracta de temes universals, per això la considerem un clàssic a pesar que sigui relativament nova. Serien l’amor i els conflictes humans, que moltes vegades són molt banals». Després de la primera representació, aquest divendres al migdia, el director va fer un balanç molt positiu tant de l’estrena com del treball d’assajos previs, el qual ha ocupat els alumnes durant mesos: «En faig un balanç espectacular, és una obra molt complicada. És una tragicomèdia perquè té punts molt agres i alhora moments de comèdia. N’estic encantat».

L’obra Qüestió de nassos es representa els dies 9, 10,11, 16, 17 i 18 d’aquest mes de juliol al passeig de Pasqual Ingla de la Seu d’Urgell. Les entrades, que costen 2 euros, es poden adquirir a través del portal escoladeteatrelaseu.org.