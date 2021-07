El Govern de la Generalitat ha aprofitat l’inici de la campanya forestal de l’estiu a l’Alt Pirineu i l’Aran per anunciar el compromís d’aprofitar aquesta legislatura per executar el desplegament efectiu dels serveis territorials de la vegueria.

El delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, ha presidit a Tremp la reunió de coordinació de la campanya forestal per a l’estiu del 2021 en una acció que suposa una recuperació de la trobada després de diversos anys de no haver-se celebrat, segons ha reconegut el mateix Govern. L’objectiu de la trobada ha estat afrontar els propers mesos per minimitzar el risc d’incendis forestals i d’accidents en el medi natural.

El Govern ha remarcat que «aquesta reunió és un pas més per tal d’aconseguir la creació de la Regió d’Emergències del Pirineu, juntament amb la presentació, aquesta setmana, del nou helicòpter de rescat medicalitzat gestionat entre els Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques, un aparell amb les millors prestacions d’Europa». Igualment, el delegat territorial del Govern ha posat en relleu que un dels reptes d’aquesta legislatura és el desplegament dels serveis territorials per tal d’assolir «l’especificitat del nostre territori i poder millorar la proximitat entre els serveis públics i la ciutadania».

Atenció als visitants

Durant la trobada, els experts en gestió forestal i membres dels cossos d’emergències han apuntat que, malgrat que el risc d’incendis forestals és menor durant els mesos d’estiu a la zona pirinenca, excepte al sud de l’Alt Urgell i del Pallars Jussà, segons ha emfatitzat el mateix Executiu, hi ha altres elements sensibles com l’afluència de persones que accedeixen al medi natural i els efectes provocats per l’augment d’activitats com les acampades, que incrementen el risc d’haver-hi focs als boscos de la vegueria.

A la reunió també hi va participar el cap de l’Àrea Bàsica de la Cerdanya dels Agents Rurals, Josep Pujol; la directora dels Serveis Territorials d’Interior a l’Alt Pirineu i Aran, Montserrat Meseguer; l’inspector en cap de l’Àrea d’Operacions de la Regió d’Emergències de Lleida de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Joan Josep Bellostas; i l’intendent cap de la Regió Policial Pirineu Occidental, Daniel Pérez.