L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Pirineu ha recordat que el dia 15 de juliol finalitza el termini per presentar propostes de comunicació del XII Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs, el qual se celebrarà els dies 1, 2 i 3 d’octubre a Sant Joan de les Abadesses. En aquesta edició, el col·loqui es farà amb el títol «Pobles abandonats i eficiència territorial». Segons ha remarcat l’IECAU, tothom qui hi estigui interessat ha d’enviar una proposta amb el títol i un resum d’entre cinc-cents i dos mil caràcters al correu electrònic transpirinencs@irmu.org. L’entitat ha publicat les bases del certamen al portal www.irmu.org. El Col·loqui Internacional reuneix cada any estudiosos de totes les comarques pirinenques i Andorra.