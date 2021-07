La Cerdanya ha posat en funcionament una nova consulta de geriatria, situada dins les instal·lacions de la Fundació Hospital de Puigcerdà i que dona servei a aquesta àrea bàsica de salut (ABS). El nou servei ha estat possible gràcies a la contractació d’una nova geriatra i de més personal d’infermeria. El president de la fundació i alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha destacat que tot plegat s’emmarca en un moment on s’està replantejant, tant a la comarca com al conjunt de Catalunya, el model d’atenció sanitària i el d’atenció social per tal d’aconseguir que vagin cada cop més «interrelacionats».

La geriatra que presta aquest servei i visita una dotzena de persones a la setmana, Alba Roig, explica que l’objectiu és donar suport a aquells pacients més autònoms en les patologies cròniques que pateixen, a més de regular-los la medicació o fer front a problemes d’incontinència o caigudes, entre d’altres. D’aquesta manera, es treu pressió a l’atenció primària, tot oferint un servei més especialitzat en aquest tipus de perfils. D’altra banda, al Pallars, des de l’abril, també s’ha recuperat la consulta de geriatria, que havia quedat aturada per la pandèmia. Així, es dona servei un cop al mes a l’Hospital Comarcal de Tremp i, com a novetat, un altre al CAP de Sort. L’atenció dels PADES se centra en pacients en situació d’atenció pal·liativa o malalties cròniques avançades que requereixen una major intensitat o complexitat, expertesa i especialització.