Els governs de Catalunya i Andorra, conjuntament amb l’Ajuntament de la Seu, han reprès les negociacions per tal d’establir un acord de col·laboració sanitària amb l’objectiu que l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell d’Andorra esdevingui centre de referència de l’Alt Urgell.

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon; el ministre de Salut del Govern d’Andorra, Joan Martínez Benazet, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, es van reunir divendres passat a l’Ajuntament urgellenc per preparar el conveni transfronterer, el qual també ha de comportar l’aval del Govern espanyol. Argimon va remarcar que el gran repte és que el pacte «sigui bo tant per a la població d’Andorra com per a la de l’Alt Urgell», segons va expressar a l’emissora municipal Ràdio Seu.