L’Ajuntament de la Seu ha anunciat l’actuació, aquest pròxim divendres dia 16 de juliol, del cantant Miquel del Roig, acte que s’emmarca en el programa d’oci alternatiu Insomni que organitza l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, amb la col·laboració de la Comissió de Festes. Segons ha avisat el consistori, per assistir al concert, amb entrada gratuïta, cal fer una reserva prèvia a l’enllaç http://agenda.laseu.cat/insomni. Des del consistori han remarcat que Miquel del Roig «és un fenomen amb totes les lletres. Cada temporada realitza més de cent concerts per tot Catalunya, compartint molts cops cartell amb els principals noms del moment. Un músic genuí i irrepetible dins del panorama musical, capaç d’enfilar-se tot sol a un gran escenari com el del Canet Rock, amb l’únic acompanyament de la seva guitarra, i connectar immediatament amb les més de 20.000 persones congregades».

En aquesta línia, els organitzadors del concert han remarcat que «si teniu la sort de conèixer-lo, ja ho sabeu, és un home afable i proper, sense ínfules de gran celebritat, que quan puja a escena sap com acaparar tota l’atenció del públic».

El concert de Miquel del Roig d’aquest pròxim divendres es farà a patir de les deu de la nit a la plaça Joan Sansa de la Seu d’Urgell.