L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell ha instat historiadors i amants de l’estudi dels Pirineus a presentar treballs per a la pròxima edició del Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs. L’ens ha recordat que aquest dijous, dia 15 de juliol, finalitza el termini per presentar propostes de comunicació al 12è Col·loqui, que amb el títol «Pobles abandonats i eficiència territorial» se celebrarà els dies 1, 2 i 3 d’octubre a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Des de l’IECAU han remarcat que tothom qui hi estigui interessat ha d’enviar una proposta amb el títol i un resum d’entre cinc-cents i dos mil caràcters al correu electrònic transpirinencs@irmu.org. L’ens ha publicat tota la informació necessària al portal www.irmu.org/projects/transpirinencs. El Col·loqui és cada any una de les cites obligades per als historiadors i amants de la història dels Pirineus, amb una trobada que es fa de manera itinerant des de fa 12 anys.