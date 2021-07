La Cerdanya ha fixat quin serà el primer projecte turístic plenament transfronterer: una ruta que recorrerà el Capcir, l’Alta i la Baixa Cerdanya, i que es podrà fer per etapes resseguint els principals atractius culturals, patrimonials, de benestar, gastronòmics i naturals. La proposta, que està en vies de concreció, és el primer fruit d’un treball conjunt entre els sectors públic i privat d’un costat i l’altre de la frontera estatal per tal de difondre la vall com un destí únic.

La nova ruta és una proposta que l’àrea de Turisme del Consell Comarcal ha anomenat «regenerativa» per «l’alta capacitat d’impacte positiu en tots els àmbits que afecta, des del territori que l’acull fins a l’experiència de les persones que en són usuàries, tot posant especial èmfasi en l’efecte de benestar que aporta gaudir d’una experiència dissenyada des de la sostenibilitat del mateix territori», segons han explicat des de l’òrgan comarcal. Una vegada definit i arrencat el projecte, amb una feina de coordinació iniciada el mes de maig, a la tardor es completarà la ruta amb noves aportacions i la incorporació de serveis complementaris que es generen al voltant d’aquesta, com guies especialitzats en flora i fauna, patrimoni, gastronomia i benestar. El projecte ha estat una acció realitzada en el marc del pla «EPirEMed: experiències pirinenques, emocions mediterrànies», dissenyat d’acord ambl Pla d’Acció Sectorial de Turisme de la Cerdanya. L’objectiu de l’acció és «construir un model de turisme sostenible i conscient que sigui un referent i desestacionalitzar les temporades creant una oferta diversificada».

L’acció ha estat cofinançada al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) a través del Programa Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020). En aquest sentit, des del Consell han apuntat que l’objectiu del programa POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera. L’ajuda es concentra en «el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través de les estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible».