L’Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat que, davant les noves restriccions dictades per la Generalitat per afrontar la nova onada de contagis, mantindrà tots els actes de la Festa Major del Roser, però canviarà els horaris d’alguns concerts. La mesura persegueix el compliment de l’obligació que tots els actes acabin com a molt tard a dos quarts d’una de la nit. Així, els actes previstos per a aquest divendres han quedat definits a les hores següents: el concert de Suu a dos quarts de nou; el d’havaneres, amb Norai, a dos quarts de deu, i el concert de Porto Bello a tres quarts d’onze. Pel que fa a dissabte, el ball de gegants començarà a les sis de la tarda, el concert de l’orquestra Venus començarà a dos quarts de nou, i el de Gertrudis, també a l’envelat, a tres quarts d’onze. Els actes de diumenge seran: a les cinc, les sardanes; a dos quarts de nou, el concert de la Principal de la Bisbal, i a tres quarts d’onze, el de Los 80 Principales.