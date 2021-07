L’Ajuntament d’Organyà ha organitzat per a aquest dissabte dia 17 de juliol la conferència «Cent anys de l’Escola Graduada a la vila d’Organyà (1913-1923)», la qual anirà a càrrec de Daniel Fité Erill. L’acte començarà a dos quarts de vuit del vespre a la Sala Xart de l’Ajuntament d’Organyà. Segons han explicat els responsables de l’activitat, la xerrada es podrà seguir presencialment amb aforament limitat, mascareta i distància de seguretat i també per streaming. Segons han explicat des de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, «la xerrada vol donar a conèixer la importància de la vila d’Organyà durant la segona i tercera dècada del segle XX, així com es va viure la implantació d’aquest nou model escolar en una de les poblacions més importants del Partit Judicial de la Seu d’Urgell. Un nou model educatiu que requeria una reorganització de l’espai de la fins aleshores vigent escola unitària».