La Casa d’Espiritualitat de la Immaculada Tartera, a Prats i Sansor (la Cerdanya), va acollir entre el 27 de juny i el 2 de juliol els exercicis espirituals dels seminaristes del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya (SMI).

El predicador va ser el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, i hi van participar els seminaristes gironins Josep Maria Busquets i Lluc Juscafresa, així com el rector del Seminari diocesà, mossèn Jordi Font. Segons indica el Bisbat, els exercicis es van viure «en un clima de silenci i de pregària, amb diverses meditacions segons l’estil ignasià, amb molta reflexió bíblica, i la celebració de la missa com a moment central del dia». La Casa d’Espiritualitat de la Immaculada de Tartera, dins del Bisbat d’Urgell, acull periòdicament reunions internes de l’Església, tant de formació com executives.