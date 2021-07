La biblioteca municipal de la Seu d’Urgell, que actualment es troba en reformes, ha anunciat la donació de materials i recursos a institucions i entitats de la ciutat perquè en treguin profit. Segons han explicat els seus responsables, la biblioteca ha donat llibres sobre història i societat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, contes a les escoles i a la llar d’infants Els Minairons, i altres materials a l’Ateneu i a l’escola municipal d’art. En aquesta línia, la donació més important l’ha feta a l’escola de música, la qual ha rebut una cinquantena de CD de música clàssica i 700 partitures de música clàssica i de cantates tant per a instruments individuals com per a conjunts musicals, orquestres i corals. Alguns dels autors d’aquestes peces són Joaquim Homs, Ricard Lamote de Grignon, Manuel Oltra, Salvador Brotons, Xavier Montsalvatge i Isaac Albéniz a fi efecte d’ajudar en el procés d’aprenentatge dels alumnes