L’Ajuntament de Llívia ha portat a terme un projecte de millora i condicionament dels accessos a l’església de la Mare de Déu dels Àngels. L’obra, amb una durada de tres setmanes, s’ha centrat en les escales que comuniquen la plaça de l’Ajuntament amb el pati del recinte religiós. Segons ha explicat el mateix Ajuntament, l’actuació ha permès recuperar la distribució original de l’escala, anivellar el ferm dels graons i preservar les lloses sepulcrals que feien de base de la plataforma superior de l’escala, les quals s’han col·locat de forma vertical.

Sobre el projecte, el regidor d’Urbanisme, Jaume Tuset, ha explicat que les millores realitzades formen part d’una actuació que s’està executant per fases: «El projecte només afecta l’entorn de l’església i, de fet, serà inclòs en el pla estratègic que el Bisbat d’Urgell, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Llívia tenen previst redactar properament. Ara, a banda de les obres de l’escala, col·locarem sauló sòlid a la plaça de l’entorn del monument i hi plantarem moixeres, que és l’espècie que hi havia fa uns anys». Les obres incideixen de manera especial sobre la barana de l’església, la qual s’ha arreglat i es complementarà amb les figures dels sants i personatges religiosos que hi ha dins de l’església, amb el perfil de les imatges retallades. Segons ha detallat l’Ajuntament, els sants que s’hi posaran seran sant Guillem, la Mare de Déu dels Àngels, sant Bonaventura, el bisbe Fort i fra Romeu de Llívia.