La nova campanya d’excavacions que aquest mes de juliol està fent la Universitat Autònoma de Barcelona al jaciment iberoromà del Castellot, a Bolvir, podria avançar-ne la datació fins a la prehistòria, al voltant de l’edat de bronze. En aquesta temporada d’excavacions, els arqueòlegs s’han proposat obrir prospeccions fora del recinte murallat per constatar indicis que ja tenen de la possible presència al mateix indret de restes d’assentaments prehistòrics.

Els arqueòlegs de la UAB, que estaran tot el mes de juliol buscant nous indicis entre els murs i les cases iberes, romanes i medievals, faran aquest any una excavació fora de les muralles. Un dels directors de l’actuació, Joan Oller, ha explicat que «volem excavar fora de les muralles perquè en una zona sota de la muralla que creiem que eren nivells d’aportació natural hi vam trobar un fogar i nivells previs a la muralla ibèrica i volem mirar si és, per exemple, de l’era del bronze o del primer ferro». Oller ha remarcat que «això seria molt important perquè ens confirmaria una cosa que ja intuíem, i és que abans del poblat iber del Castellot ja hi havia aquí un assentament del qual no en sabem res. Per això aquest any excavarem a fora; en volem tenir més dades».

Des que l’any 2006 es va començar a excavar el jaciment del Castellot de Bolvir, sobre el qual s’ha bastit una proposta de turisme cultural amb el Museu Espai Ceretània com a visita estrella, els arqueòlegs i historiadors han datat l’assentament humà en l’època ibera.

Això comporta una arribada d’aquests pobladors durant la primera meitat del segle IV aC. És en aquest moment quan es va iniciar, doncs, la fase ceretana del jaciment amb la construcció d’un oppidum en barrera. Segons els tècnics de l’empresa Arqueòlegs.cat, que també han participat en les campanyes al jaciment, aquest oppidum «estava format per un sistema defensiu compost per muralla i fossat, i una xarxa urbana a l’interior, de la qual s’ha pogut identificar quinze unitats domèstiques i un sitjar».

La confirmació d’un assentament de l’edat del bronze podria datar-lo entre els anys 1800 i 700 aC, la qual cosa suposaria que té una antiguitat d’una desena de segles major.