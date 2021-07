Llívia ha iniciat un projecte per recuperar els antics noms i sobrenoms de les cases per tal de dotar els carrers d’un nou valor d’autenticitat lligat a la història de la vila. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ha iniciat la instal·lació a les façanes de rètols metàl·lics amb el nom amb el qual s’ha conegut històricament cada casa.

El regidor de Comerç i Turisme de Llívia, Roger Alsina, ha explicat que «la idea de recuperar el nom antic de les cases de Llívia, i senyalitzar-les, es va plantejar en una reunió que vam tenir, ja fa uns mesos, el govern local amb el teixit empresarial de la Vila relacionat amb el món del turisme».

A partir d’aquí, i gràcies al treball de recopilació i la memòria d'alguns veïns, el mateix Ajuntament ha pogut corroborar que els noms facilitats per les famílies era correcte. Així, el consistori va fer la primera comanda d'una trentena de plaques i la brigada d'obres municipal ha començat a posar-les. Segons han explicat des del consistori, en alguns casos s'ha pogut corregir ortogràficament, de manera que finalment Llívia ha recuperat per a la memòria local noms com ara Cal Baqué, Cal Genill, Cal Naudó, Cal Capità, Cal Baba o Cal Quiquet.

Les plaques que es col·loquen són de ferro Corten, que impedeix que es rovelli, i les lletres estan encunyades amb fons blanc per tal que destaquin.Després d'aquesta primera fase l’Ajuntament encarregarà una segona comanda amb una trentena de plaques més, segons ha explicat Alsina.