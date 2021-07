El col·lectiu de joves de la Seu d’Urgell KDI ha organitzat una nova activitat que fomenta la imaginació i l’expressió oral. L’activitat, que forma part del programa d’oci nocturn Insomni, consisteix en un enfrontament verbal rimat entre dues o més persones. Segons ha anunciat l’Ajuntament de la Seu, les batalles dialèctiques es faran el dia 23 de juliol de les vuit del vespre al parc del Valira. Els seus organitzadors han explicat que les batalles tenen com a objectiu «demostrar la superioritat intel·lectual o tècnica sobre l’oponent a l’hora d’improvisar». Els participants guanyadors s’emportaran un lot de productes artesans de Menja’t l’Alt Urgell. L’Ajuntament de la Seu ha remarcat que l’activitat és gratuïta i l’aforament és limitat. Per a competir-hi cal inscriure’s a través del perfil d’Instagram @kdibattles, i qui vulgui assistir-hi com a públic haurà de fer-ho a http://agenda.laseu.cat/insomni.