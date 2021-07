L’Ajuntament de Lles no vol un estiu com els dels últims anys, amb col·lapses de vehicles i cotxes aparcats massivament a les pistes forestals del municipi, algunes de les quals donen accés a indrets emblemàtics de l’entorn natural de la Cerdanya com Pollineres, els estanys de la Pera o els circuits de les pists d’esquí de fos de Lles i Aransa. Per això l’equip de govern ha decidit tallar l’accés amb vehicle motoritzat privat a tot l’entorn natural a partir de final d’aquest mes de juliol. La mesura, que pretén regular l’accés a l’entorn natural i propiciar una visita més plena als que ho facin a peu, serà permanent ja per tot l’any.

La mesura parteix de la voluntat de l’Ajuntament de preservar l’entorn natural del municipi, un dels més valorats de la comarca per la seva alçada i, alhora, accessibilitat, i facilitar una millor visita als que hi accedeixin. Això és així perquè en èpoques de punta turística, en els últimes estius les pistes han estat tant plenes de vehicles i gent que les excursions a prats, refugis i llacs s’han hagut de fer enmig d’aglomeracions i cues. Amb aquest escenari sobre la taula, l’equip de govern municipal que encapçala Daniel Olivera ha aprovat un sistema d’accés a la muntanya que en barra el pas als vehicles particulars i permet algunes excepcions per a residents, serveis, emergències o altres necessitats puntuals justificades. En aquest sentit, l’alcalde ha remarcat que es tracta d’una «restricció no estricte» del pas de vehicles per, justament, posar en valor la visita a l’entorn natural per a les persones que hi accedeixin a peu, en bicicleta o a cavall. El tall del trànsit a les pistes estarà anunciat des dels accessos per carretera des de Martinet a l’N-260 així com pels accessos rurals de Lles, Aransa i Aristot i Bescaran, a l’Alt Urgell. L’Ajuntament analitzarà el funcionament del sistema per tal d’anar creant bosses d’aparcament i altres tipus de serveis com ara àrees de berenada o lavabos als punts on es tallarà l’accés. En aquest sentit, el consistori ha pres consciència que es tracta d’una mesura que serà per sempre i que, per tant, comportarà un seguiment per acompanyar-la amb altres projectes d’obres i augment dels serveis a tocar de les barreres, que se situaran a Cap del Rec i l’estació d’esquí de fons d’Aransa i pels accessos d’Aristot i Bescaran pel costat de l’Alt Urgell.

Daniel Olivera ha argumentat que «ens adonem que l’afluència de gent a la muntanya està en augment i que ni la mateixa muntanya ni les carreteres i pistes que hi donen accés no poden assumir aquest volum de vehicles, deixant de banda la problemàtica de l’incivisme».

El tancament serà per tot l’any perquè a l’hivern la neu ja fa impossible passar de les estacions d’esquí de fons, de manera que el pas dels excursionistes ja queda regulat de manera natural.