La guionista i escriptora de literatura infantil Anna Fité ha anunciat la celebració a la Cerdanya de dos activitats de presentació d’obra seva. L’autora, vinculada a la comarca perquè hi passa temporades, serà el dia 8 d’agost a la Fira d’Artesans i Oficis de Bellver, on presentarà el llibre Sopa de menta amb picarols, de l’editorial La Galera, i El bosc meravellós, de l’editorial Bindi Books. Dos dies després, el dimarts dia 10, Fité serà a Puigcerdà per presentar de nou, en el marc dels actes programats pel Bibliollac, el llibre El bosc meravellós. Aquesta vegada l’escriptora estarà acompanyada de la regidora de Medi Ambient local, Marta Rufiandis, la qual l’ha assessorat en el procés d’escriptura d’un conte. Fité, guanyadora del premi Emili Teixidor, ha explicat que aquesta producció literària l’ha escrit a la Tor de Querol.