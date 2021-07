Dos anys després d’iniciar-ne la tramitació i de provar altres mesures, l’Ajuntament d’Alp ha instal·lat dos radars de velocitat al veïnat de la Molina per tal d’aconseguir que els conductors no circulin perillosament per sobre del límit permès. El consistori ha fet instal·lar dos radars, un de fix i un de tram que calcula la velocitat a què han circulat els conductors per un recorregut de dos quilòmetres a l’avinguda principal del barri.

La instal·lació dels radars, que arriba en plena polèmica a Llívia per l’arribada massiva de sancions als veïns, te per objectiu pacificar el trànsit del veïnat de la Molina, a tocar de l’estació de Renfe i les pistes d’esquí. L’Ajuntament fa anys que treballa per disminuir el risc pels vehicles que provenen o accedeixen a la Collada de Tosses o les estacions d’esquí. En aquests trams la velocitat permesa està limitada a 50 quilòmetres per hora. Es tracta d’una zona on sovint hi ha infants usuaris de les pistes d’esquí o dels diversos albergs que nodreixen l’oferta turística. La instal·lació dels radars ha inclòs la col·locació també de senyals de trànsit que avisen els conductors dels aparells fotogràfics.

L’actuació ha estat finançada íntegrament per l’empresa gestora dels radars, la qual es quedarà el 27% de l’import recaptat amb les sancions. El 73% restant l’ingressarà l’Ajuntament, que l’aprofitarà per reinvertir-lo en millores urbanístiques al mateix veïnat. L’equip de govern ha demanat que es respecti els límits de velocitat.