La Seu d’Urgell ha estat designada per tretzena vegada ciutat sortida d’una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, després de l’acord entre l’organització de la prova i l’Ajuntament urgellenc. La darrera vegada que la Volta va visitar la Seu d’Urgell va ser l’any 2011. L’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha argumentat que «la Volta a Catalunya té un prestigi i un ressò mediàtic molt important, amb unes imatges espectaculars que arriben a tot el món. I la Seu i l’Alt Urgell és un territori fantàstic per a la pràctica del ciclisme, amb milers de practicants. Aquesta sortida ens situa a l’epicentre del ciclisme a Catalunya en una etapa impressionant d’aquesta edició de la Volta. Com a ciutat d’esport al centre del Pirineu, la Seu d’Urgell havia d’acollir la Volta a Catalunya». Segons les xifres del mateix consistori, en la última edició, la retransmissió de la prova ciclista catalana va arribar a 190 països i va tenir una audiència de 15,7 milions d’espectadors únics mitjançant Eurosport. Per això, els responsables municipals de l’acord han apuntat que «la Volta és una finestra al món per a totes les poblacions que s’impliquen com a sortida o arribada d’etapa». L’acció forma part del projecte local d’impuls com a destí esportiu.