L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha anunciat la celebració d’una nova nit d’activitats per als joves de la ciutat i la comarca. El consistori ha avançat que el pròxim dimarts dia 27 de juliol es farà al Centre Cívic l’Escorxador de la capital alt-urgellenca l’activitat que, sota el títol «Fem el grafiti de l’OJAU i aprenem a fer de DJ», proposarà als joves dues maneres de comunicar amb llenguatges artístics i musicals. El taller anirà a càrrec d’Oriol Garreta i Àngel Bellera. Segons han explicat els organitzadors, la primera activitat consistirà en la realització d’una gran inscripció acolorida a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. En la segona, els participants aprendran a combinar cançons i enllaçar-les per fer de discjòquei. La doble activitat començarà a les sis de la tarda i els organitzadors esperen que s’allargui fins a les dotze de la nit aproximadament. Per participar-hi, cal inscriure’s gratuïtament al portal d’Internet agenda.laseu.cat/insomni.