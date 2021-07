En el marc del projecte de regulació de l’accés dels vehicles a l’entorn natural, el qual inclou la prohibició de pas als cotxes particulars, l’Ajuntament de Lles de Cerdanya ha anunciat la posada en marxa aquest mes d’agost d’un servei d’autobús forestal que unirà tot el dia les estacions d’esquí de fons d’Aransa i Cap del Rec.

Es tracta d’una prova pilot inèdita a la comarca que permetrà els visitants a la muntanya de Lles deixar el vehicle privat i aproximar-se en transport públic a alguns dels indrets naturals més populars de la Cerdanya com ara Pollineres, el Pla de la Molina o els estanys de la Pera.

El transport l’oferirà una linia de minibusos que faran el trajecte des de Cap del Rec a Pollineres i un del Fornell a Pollineres d’anada i tornada. El servei es farà sis vegades al dia des des primera hora del matí fins a la darrera de la tarda. El projecte compta amb una subvenció del Consell Comarcal de Cerdanya per analitzar el funcionament d’aquest tipus de servei. En aquest sentit a l'Alta Cerdanya un servei similar, per bé que per carrtera asfaltada, té una trajectòria d’anys per donar accés a l'entorn de les Bulloses a l'estiu.

L’alcalde de Lles, Dani Olivera, ha remarcat que el servei de transport públic pren tot el sentit amb el projecte global de regulació de l’accés a l’entorn natural per, alhora que desmassificar la muntanya, possibilitar-ne una visita més sostenible. En funció del funcionament i l’ús que tingui el servei, Ajuntament i Consell el tornaran a activar els pròxims anys. El consistori acompanyarà el pla d'implantació del sistema amb actuacions paral·leles com ara una ampliació dels pàrquings als punts d’accés a la muntanya.