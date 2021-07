El delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, s’ha reunit aquesta setmana amb les presidències dels consells comarcals de l’Alt Pirineu i la sindicatura d’Aran en una trobada en què també hi ha pres part el director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Albert Alins. Des de la delegació s’ha reiterat als representants del territori que un dels objectius principals per aquesta legislatura és assolir el desplegament dels serveis territorials a l’Alt Pirineu i Aran, i en aquest sentit, el primer pas és el nomenament de Felip Benavent com a nou gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, un càrrec que es recupera després de deu anys compartint la gerència amb Lleida, segons han remarcat des de la delegació del Govern. El mateix Ricard Pérez ha remarcat als presidents comarcals que aquest desplegament es farà «atenent criteris de govern tenint en compte les especificitats del territori i per al territori».