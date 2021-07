L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha dotat els carrers i places del poble amb un nou element cultural i turístic que dona valor als racons del poble. Es tracta d’una xarxa de rètols que comparen els indrets on estan col·locats amb el seu passat i, alhora, aporten informació històrica de cada entorn urbà. D’aquesta manera tant veïns com visitants poden copsar l’evolució del nucli urbà i conèixer, en moltes ocasions, l’origen mateix de la toponímia local.

L’actuació porta per nom «Una mirada al passat» i ha consistit en la instal·lació d’onze punts d’observació repartits pel nucli antic de Bellver i de Talló. Entre els espais emblemàtics triats pels seus responsables hi ha entorns com la plaça de Sant Roc, a la part baixa del nucli urbà, o la plaça Major amb l’església de Santa Maria i Sant Jaume, a la part alta del turó on s’assenta la població, o l’interior de l’església de Santa Maria de Talló, un dels temples més emblemàtics de la zona tant per als bellverencs com per als visitants.

Segons ha explicat el mateix Ajuntament, «la iniciativa pretén copsar l’evolució dels espais més icònics del municipi».

La nova ruta «Una mirada al passat» reivindica el passeig pel poble i posa els carrers en el context històric del mateix municipi i de la Cerdanya, cosa que evidencia el pas d’un entorn eminentment rural dedicat a la ramaderia i el conreu a un entorn turístic adaptat al passeig i l’activitat comercial.