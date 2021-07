La delegació d’Òmnium Cultural a la Cerdanya ha anunciat l’arribada a la comarca de la campanya nacional «Òmnium en ruta: fem-nos lliures». La instal·lació serà a Puigcerdà a partir del dijous dia 29 de juliol a partir de les set de la tarda. L’equipament mòbil de la campanya s’instal·larà al Parc Shierbeck, on hi programarà les activitats i actes de caire lúdic i reivindicatiu. Així, a partir de les set es farà l’actuació infantil Les dones i el circ. A les vuit del vespre s’iniciarà l’acte «Per la llengua, la cultura i el país: 60 anys d’Òmnium Cultural», el qual inclourà un debat a càrrec de Xavier Antich, Carmina Castellví i Joaquim Colominas, sobre el passat, present i futur de l’entitat, així com els reptes del país, segons han explicat Òmnium. A quarts de deu de la nit el conjunt cerdà de música tradicional i de taverna Mai Por oferirà un concert. Durant la tarda es podrà visitar una exposició sobre Òmnium.