El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha iniciat el procés de disseny del cinquè Pla Estratègic de Polítiques de Dones, un document, que «ha de fixar l’horitzó de l’acció política de l’ens comarcal per als propers quatre anys, resultarà d’una diagnosi que farà la fotografia actual del nostre territori i es caracteritzarà per ser un procés participatiu», segons ha explicat el mateix ens comarcal. El pla preveu que la ciutadania formi part, d’una manera o d’una altra, d’aquest periple que acabarà amb la redacció d’un full de ruta que té com a objectiu principal treballar vers l’equitat. El Consell ha detallat que, per assegurar la participació de tothom en el disseny del Pla Estratègic de Polítiques de Dones de l’Alt Urgell, s’ha programat un conjunt d’eines a través de les quals els ciutadans podran fer sentir la seva veu. Fins al 14 d’agost estarà activa una enquesta a la població amb 50 preguntes sobre la igualtat.