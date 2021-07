L’Ajuntament de Lles ha establert un acord amb els cossos dels Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals a la Cerdanya per tal que es facin càrrec del compliment de les normatives generals de trànsit i les ordenances municipals pel que fa la presència i l’estacionament d’autocaravanes al poble. La gran presència d’aquest tipus de vehicles els últims estius en alguns indrets del municipi ha empès el consistori a aprovar una normativa municipal que reforça les ja existents a escala nacional amb l’objectiu de regular-ne tant l’estada com el temps d’aparcament.

L’equip de govern municipal de Lles vol evitar que aquest estiu es repeteixin les escenes que en altres temporades turístiques s’han viscut en alguns paratges naturals del municipi amb desenes d’autocaravanes i vehicles camperitzats acampats. Es tracta d’un turisme pel qual el municipi no està adaptat amb una zona específica, com hi ha per exemple a la Seu d’Urgell o Martinet, i, a més, el consistori té la percepció que no deixa riquesa al poble. L’alcalde de Lles, Dani Olivera, ha explicat que «no tenim infraestructura per acollir les autocaravanes; no tenim l’espai i no ho tenim adaptat per les aigües residuals que llencen, que van als torrents i, a més, econòmicament no aporten res». L’alcalde ha explicat que els agents dels dos cossos vetllaran que els conductors no acampin i no estacionin més del temps permès, que l’ordenança ha situat al voltant de les 72 hores.