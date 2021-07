El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha anunciat la creació d’una taula tècnica sobre igualtat que estarà formada per representants dels dinou ajuntaments que conformen l’Alt Urgell, representants del personal tècnic de Consell Comarcal, representants de les diferents associacions que tenen el treball amb perspectiva de gènere al seu horitzó, així com representants del sindicats majoritaris a la comarca. Segons ha detallat el mateix Consell, aquesta taula tècnica té les funcions de «coordinar la diagnosi, possibilitar el procés participatiu essent altaveu i recollint les veu del territori i, finalment, dissenyar les accions que han de donar cos al cinquè Pla Estratègic de Polítiques de Dones». El procés global del pla estratègic acabarà amb l’aprovació del document al Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell el mes de desembre d’aquest any, després d’un període de presentació d’esmenes amb l’objectiu de que sigui el més consensuat possible.