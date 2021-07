L’Ajuntament de Bolvir ha decidit reeditar el projecte de pressupostos participatius per tal que els veïns puguin expressar la seva opinió pel que fa al destí d’una part del pressupost municipal i els ha presentat una llista de cinc possibles actuacions. Amb aquesta finalitat, el consistori ha habilitat un espai al seu portal d’Internet en el qual poden escollir tres dels cinc projectes proposats. Una vegada finalitzada la votació, a final d’aquest mes de juliol, l’equip de govern anunciarà quines han estat les propostes més votades i les executarà.

Les cinc propostes d’actuacions que l’Ajuntament ha plantejat als veïns són la reforma de l’antiga capella de Sant Rafael, la qual ja va prendre part en el projecte de pressupostos participatius de l’any passat; la restauració del camí que connecta el Segre i la zona de la Salita; un parc d’oci que completaria la zona esportiva; la construcció d’una rampa d’accés a l’església, i la instal·lació de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics. L’Ajuntament ha habilitat l’espai al portal per votar les propostes amb els requisits d’estar empadronat al municipi i tenir més de setze anys. En aquest sentit, l’aplicació per participar-hi exigeix una validació personal. Durant el mes d’agost, l’equip de govern farà públic els projectes triats pels veïns i activarà els tràmits previs per a la seva execució. El consistori ha engegat una campanya a través dels seus canals de comunicació i les xarxes socials per incentivar la participació.