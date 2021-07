La brigada de treballadors i tècnics del parc natural del Cadí-Moixeró ha dut a terme els últims dies un programa d’actuacions consistent en la retirada dels arbres tombats per l’esclafit que va afectar l’Alt Urgell i la Cerdanya el diumenge 11 de juliol. En aquesta ocasió, la brigada ha intervingut en una zona d’especial interès turístic i cultural al terme municipal de Montellà i Martinet. Així, des del mateix parc del Cadí han informat que els seus serveis s’han coordinat amb l’Ajuntament de Montellà i Martinet per centrar una actuació al recinte de la Casa del Riu, al parc dels Búnquers i a l’itinerari de la Llúdriga. Les diverses tasques a realitzar han comptat amb el suport tant de la mateixa brigada com dels membres del Taller Coloma en tres jornades de feina. L’esclafit va omplir la Cerdanya d’arbres caiguts.