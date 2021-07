El Consell Comarcal de Cerdanya ha fet l’última entrega dels cartells ramaders de la campanya «Valentament rural», que té com a objectiu conscienciar la població i fer pedagogia de l’entorn rural. Amb l’entrega del seu rètol a la ramadera Mercè Ribot, la campanya ha superat el centenar de cartells entregats a la Cerdanya. Segons han explicat des del Consell, Mercè Ribot és pastora d’ovelles de Bor en transhumància per les pastures d’alta muntanya entre la Cerdanya, Aragó i Andorra: «La Mercè és una dona valenta i una dona pagesa! Ella promou la revolució en silenci amb constància, sacrifici i esforç». L’òrgan comarcal ha apuntat que «la desigualtat de gènere continua ben present al camp. Només la titularitat d’una de cada quatre explotacions agràries a Catalunya està en mans de dones, i l’ocupació femenina en el sector agrari està en el 20%; dones com la Mercè volen donar visibilitat a la seva feina».